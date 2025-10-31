Muş Serinova Belediye Başkanı Salih Çakmak, Enerji Kentler Birliği toplantısına katılmak üzere Çorum’a gelirken trafik kazası geçirdi.

Kaza sonrası Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Başkan Çakmak’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yakup Alar, İl Başkan Yardımcıları Nurettin Karaca ve Cemil Öz ile birlikte hastaneye giderek Başkan Çakmak’ı ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan İl Başkanı Yakup Alar, “Trafik kazası geçiren Muş Serinova Belediye Başkanımız Sayın Salih Çakmak’a geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Durumunun iyi olduğunu öğrenmekten memnuniyet duyduk. İnşallah kısa sürede sağlığına kavuşacaktır. Süreci yakından takip ediyoruz” dedi