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Çorum’un Mecitözü İlçe yolu Elvan Çelebi mevkiinde meydana gelen üzücü kazada hayatını kaybeden Mecitözü’nün Bayındır köyü İmamı Hacı Bursa, bugün Amasya’nın Göynücek ilçesine bağlı Damlaçimen köyünde toprağa verildi.

FECİ KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Çorum'da dün iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralanmıştı.

Kazada imam Hacı Bursa olay yerinde hayatını kaybederken, imamın esi Ayşegül Bursa ve diğer araç sürücüsü Necmettin Metin sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

CENAZE AMASYA-GÖYNÜCEK’E GÖTÜRÜLDÜ

Kazada hayatını kaybeden Mecitözü Bayındır Köyü imamı Hacı Bursa, bugün öğle namazından sonra Bayındır Köyünde kılınacak cenaze namazının ardından Amasya Göynücek İlçesi Damlaçimen köyünde defnedildi.