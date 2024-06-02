Memur Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Çorum Şube Başkanı Fatih Okumuş, 2024 yılı mutabakatlarına göre Memur Sen’in Çorum'da zirvede olduğunu belirtti.

Memur Sen İl Temsilcisi Fatih Okumuş, yaptığı açıklamada, 2024 yılı mutabakatlarına göre Çorum'da teşkilatlanması bulunan, ?Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri, ?Sağlık ve Sosyal Hizmetler, ?Diyanet ve Vakıf Hizmetleri, ?Büro, Bankacılık ve Sigorta Hizmetleri, ?Yerel Yönetim Hizmetleri, ?Tarım ve Ormancılık Hizmetleri,

Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri, Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri, ?Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri, ?Kültür ve Sanat Hizmetleri kollarında Memur-Sen'i zirveye taşıyarak Türkiye'de olduğu gibi Çorum'un da açık ara en büyük konfederasyonu olmasını sağlayan başta üyeler, iş yeri temsilcileri, il-ilçe yönetimleri, Kadınlar Komisyonu, Engelli Komisyonu, Emekli Memur-Sen ve Genç Memur-Sen'e teşekkür etti.

Çorum genelinde yetki alarak güven tazeleyen sendikaların şube başkanlarını ve yönetim kurullarını tebrik eden Fatih Okumuş, “Sorumluluğumuzu daha da artırarak bizlere güvenen kamu çalışanlarımızın emek, özlük ve özgürlük mücadelesini sürdürmeye, bugüne kadar tüm hizmet kollarında Memur-Sen olarak elde edilen 1007 kazanıma yenilerini eklemeye devam edeceğiz” dedi.