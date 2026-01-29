Ligin son haftalardaki çıkıştaki takımlarından Keçiörengücü cumartesi günü Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını kendi tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Yalçın Koşukavak göreve geldikten sonra ligde iyi bir çıkış yapan Keçiörengücü takımı 15. haftada evinde Iğdır FK karşısında aldığı 2-1’lik mağlubiyetin ardından Serikspor’u deplasmanda yendi ve ardından evinde Erokspor deplasmanda Manisa FK ile berabere kaldı.

Ardından Ümraniyespor’u 3-1 Hatayspor’u 5-0 yenen Keçiörengücü İstanbulspor deplasmanından 2-2 beraberlikle döndü ve son maçında da Boluspor karşısında aldığı 5-1’lik galibiyet ile play-off için iddiasını ortaya koydu.

Keçiörengücü bu çıkışını Çorum fK karşısında sürdürmek için puan yada puanlar ile dönmek istiyor.

Teknik Direktör Yalçın Koşuvak takımı zorlu maça en iyi şekilde hazınlama çabasında.