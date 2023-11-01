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Ahlatcı Çorum FK Cumartesi günü sahasında oynayacağı Keçiörengücü maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kırmızı Siyahlı takımın Teknik Direktörü Tahsin Tam yönetiminde tesis sahasında yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan üç isim Sadık Arda, Berkay Can ve Thomah Verheydt dışında tüm futbolcular katıldılar.

Çalışmanın ilk bölümünde ısınma hareketlerinin ardından tüm takım tam sahada kontrol pas ve uzun pas çalışması yaptı. Bu çalışmanın ardından Manisa maçında forma giyen futbolcular kondisyon salonuna geçerek burda açma germe ve dinlendirme hareketleri yaparak çalışmayı tamamladılar.

Diğer futbolcular ise yarı sahada minyatür kale maç yaptılar. Bu çalışma sırasında futbolcuların morallerinin yerinde olduğu gözlendi. Kırmızı Siyahlı takım bugün yapacağı antrenmanla Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürecek.