Ahlatcı Çorum FK’nın bugün Keçiörengücü ile oynayacağı maçın kadrosu 22 kişi olarak açıklandı.
Kırmızı siyahlı takım dün saat 11.30’da yaptığı antrenmanla Keçiörengücü maçının hazırlıklarını tamamladı.
Bu çalışmanın ardından Teknik Direktör Serkan Özbalta tarafından maçın 22 kişilik kadrosu açıklandı.
Maç kadrosunda kaleciler Hasan Hüseyin Akınay ve Ali Türkan ile birlikte Ferhat Yazgan, Zargo Toure, Loick Landre, Adem Doğan, Michael Ologo, Süleyman Luş, Kerem Kalafat, Erkan Kaş, Arda Yılmaztürk, Hakan Barış, Michal Nalepa, Geraldo, Gökhan Karadeniz, Atakan Akkaynak, Suat Kaya, Eren Aydın, Ahmet İlhan Özek, Ozan Sol, Ahmet Sağat ve Thomas Verheijdt.
Kafile saat 14’de Ankara’ya hareket etti ve akşam saatlerinde kalacağı otele yerleşerek maç saitini beklemeye başladı.