Arca Çorum FK Kulüp Başkanı Baran Korkmazoğlu, yarın oynanacak olan kritik Keçiören karşılaşması öncesinde taraftarla bir araya gelerek önemli mesajlar verdi.

Kırmızı Şimşekler Çay Ocağı’nda gerçekleşen buluşmada tribün liderleri ve çok sayıda taraftar hazır bulundu.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen toplantı, birlik ve beraberlik vurgusunun öne çıktığı anlamlı anlara sahne oldu.

Toplantıda konuşan Başkan Baran Korkmazoğlu, Arca Çorum FK’nın hedeflerinin net olduğunu ifade ederek, “Bu kulübü hak ettiği yerlere taşımak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Tek hedefimiz Arca Çorum FK’yı en iyi yerlere taşımak. Bu yolda en büyük gücümüz taraftarımızın desteğidir” dedi.Şehirden beklentilerinin yalnızca manevi destek olduğunu vurgulayan Korkmazoğlu, “Biz bu şehrin takımıyız. Maddi bir beklentimiz yok. Tribünde, sokakta, şehirde hissedeceğimiz manevi destek bizim için fazlasıyla yeterli. Tüm Çorum’u bu doğrultuda takımımızın yanında olmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yarın oynanacak Keçiören maçının önemine de değinen Korkmazoğlu, takımın sahaya kazanma hedefiyle çıkacağını belirterek, taraftarın desteğinin maçın kaderini etkileyebileceğine dikkat çekti.

Başkan, teknik heyete ve futbolculara güvendiklerini, bu birliktelikle zorlu deplasmandan iyi bir sonuçla dönmek istediklerini söyledi.Samimi sohbetlerin yaşandığı buluşmada taraftarlar da düşüncelerini ve beklentilerini dile getirdi. Tribün liderleri, takıma olan inançlarını vurgulayarak sezon boyunca desteğin artarak süreceğini ifade etti.

Toplantıya Arca Çorum FK yöneticileri Feyyaz Gökel, Sinan Özdilli, Satılmış Yiğitoğlu ve Halis Öksüz de katıldı. Yöneticiler de taraftarla birebir sohbet ederek görüş alışverişinde bulundu

.Karşılıklı anlayış ve güven ortamında tamamlanan buluşma, Keçiören maçı öncesinde camiada moral ve motivasyonu yükseltirken, Arca Çorum FK’da kenetlenmenin en güçlü örneklerinden biri olarak dikkat çekti.