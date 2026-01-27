Arca Çorum FK’da cumartesi günü oynanacak Keçöerengücü maçı biletleri satışa çıktı.

Yönetim sömestr tatili olması nedeni ile öğrencilere karne hediyesi olarak Keçiören maçını 15 yaş ve altı çocuklar ile anne ve babalarına ücretsiz yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre cumartesi günü saat 16’da oynanacak Çorum FK - Keçiörengücü maçında tribünlerin çocuklarla ve aileleri ile dolması için karne hediyesi olarak 15 yaş ve altındaki çocuklara biletlerinin kulüp tarafından alınacağı belirtildi.

Bu heyecana sen de katıl, çocuğunla birlikte tribünde ol ve sömestr sevincini stadyumda yaşa’ sloganları ile hayata geçirilecek bu projeye katılanların pasolig kartı olması zorunlu ve biletler yalnızca stadyum gişelerinden temin edilecek. Kontenjanın sınırlı olduğu belirtilerek taraftarlardan geç kalmamaları konusunda uyarıldı.

Öte yandan maçın biletlerinin satışıda pasolig üzerinden başladı. Bilet fiyatlarında değişiklik olmadı ve Özel VİP C tribün 2000 lira, VİP A, B ve E tribünler 1000 lira kapalı sağ ve sol 300 lira maraton ve kale arkası 5 liradan misafir tribün biletleri ise 6,5 liradan satışta.