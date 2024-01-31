Trendyol 1. lig’de Ahlatcı Çorum FK’nın rakiplerinden Keçiörengücü iki tecrübeli ismi kadrosuna kattı.

İlk yarıda Gençlerbirliği forması giyen savunma oyuncusu Uğur Akdemir ile Pendikspor’dan forvet oyuncusu Görkem Bitin ile anlaştı.

Keçiörengücü’nün kadrosuna kattığı bir isim 36 yaşındaki Uğur Akdemir.

Galatasaray alt yapısından yetişen ve sarı kırmızı forma ile ilk profesyonel imzayı atan Uğur Akdemir, Gaziartep FK, Güngören, Orduspor, Rizespor, Konyaspor, Diyarbakırspor, Kartal, Sivasspor, Adana Demirspor, Eskişehirspor, Boluspor, Afyonspor, Giresunspor, Eyüpspor ve son olarakta geçen sezon ve bu sezonun ilk yarısında Gençlerbirliği takımlarında forma giyen Uğur Akdemir bu sezon sonuna kadar Keçiörengücü ile anlaştı.

Ankara temsilcisinin diğer transferi ise Pendikspor’dan Görkem Bitin. 26 yaşındaki Görkem Bitin Fenerbahçe alt yapısında oynadıktan sonhra Nazilli belediye, Kırklarelispor, Eyüpspor ve ardından da iki sezondurda Pendikspor formalarını giydi.

Profesyonel liglerde toplam 121 gol atan Görkem Bitin Keçiörengücü ile yarım sezonluk kiralık olarak anlaştı.