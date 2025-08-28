Arca Çorum FK’da Başkan’lığa getirilen Baran Korkmazoğlu dün tribün liderleri ile bir araya gelerek aynı şekilde birlik ve beraberlik içinde yola devam edeceklerini söyledi.

Oğuzhan Yalçın’ın görevi bırakmasının ardından yönetimde Başkan olan Baran Korkmaozğlu ile yönetim kurulu üyeleri Yılmaz Özkul, Feyyaz Göbel ve Halis Öksüz kırmızı siyahlı kulübün tribün liderleri Hüseyin Nalcı, Özgür Yalvaç ve Ferdi Tekel bir araya geldiler.

Bu toplantıda Baran Korkmazoğlu Çorum FK’da hedefin belli olduğunu bu hedefe ulaşmak içinde tüm camianın bir ve beraber olmasının önemine dikkat çekerek tribün liderlerinden aynı istek ve arzu ile takımlarına sahip çıkmasını istedi.

Korkmazoğlu yönetimin görevinin başında olduğunu ve en ufak bir boşluğa yer vermeden yola devam edeceklerini belirterek birlik mesajı verdi.

Tribün liderleri de hedefleri olan Süper Lige ulaşmak için yönetimin üzerine düşeni yaptığını artık işin taraftarlar olarak kendilerinde ve sahadaki futbolcularda olduğunu belirterek desteklerinin aynın devam edeceğini belirterek bu birlikteliğin sağlanmasından dolayı teşekkür ettiler.