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HARUN AKKAYA

Ahlatcı Çorum FK cumartesi günü sahasında oynayacağı Keçiörengücü maçının hazırlıklarına ara vermeden dün başladı. Manisa FK deplasmanından son dakika golü ile 2-2 berabere kalan kırmızı siyahlı takım pazar gece geç saatlerde Çorum’a döndü.

Kırmızı Siyahlı takım dün saat 17’de tesis sahasında haftanın ilk antrenmanına çıktı. Teknik Direktör Tahsin Tam yönetimindeki antrenmana sakatlıkları devam eden Sadık Arda ve Berkay Can ile Thomas dışında tüm futbolcular katıldılar. Çalışma öncesi futbolcularla kısa bir toplantı yapan Teknik Direktör Tahsin Tam maçın analizini yaptı ve bu maçtan gerekli dersleri alarak unutmalarını ve Keçiörengücü maçına motive olmalarını istedi.

Manisa maçında 90 dakika oynayan futbolcular kısa bir yenileme koşusu ve ardından açma germeler yaparak antrenmanı tamamladı. Oynamayan ve az oynayanlar ise daha sonra dar alanda minyatür kale maç yaparak antrenmanı tamamladı. Kırmızı Siyahlı takım bugün yapacağı çalışma ile Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürecek.