İnönü Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Kemal Duruhan, Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü tarafından Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Kayalıpınar/Samuha Hitit Antik Kentinde yapılan kazılarda bulunan 3500 yıllık olduğu düşünülen tabletin, okunamadığını ancak bir kuş kehaneti anlatısı olabileceğinin ifade edildiğini belirterek, okunamamasının baş nedeninin, tablonun yatay tutulması olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Kemal Duruhan, tablet dikey tutulduğunda zengin bir anlatının görüldüğünü dile getirdi.

Prof. Dr. Kemal Duruhan yaptığı değerlendirme de tablette yer alan figürleri yorumladı.

Anlatının merkezinde ortadaki delikle verilen tüten ocak formu ve sol tarafında x erkek sağ tarafında y kadın olduğunu kaydeden Prof. Dr. Kemal Duruhan, “Bunlar çıplak ama sırtları dönük resmedilmişlerdir. Ev kurmak aile kurmak ocak tüttürmek özde bir olan şeylerdir ve yaşan döngüsünü ifade ederler. Yaşam döngüsü düğünle başlar, gerdekle perçinlenir. Tablette 0'ın soldan sağa iki karesinde ellerini kaldırarak eğlenen kadınlar, ortada gerdek, en sağda ise omuzunda testi taşıyan bir kadın resmedilmiştir. Evin direği kadın ve erkek çifttir. B sütununda yukarıdan aşağıya arkadan kadın bir çift, önden erkek bir çift bacak resimlemeleri bunu göstermektedir.

A sütunu yukarıdan aşağı kadın erkek figür başlarıdır ve bu evliliğin, birlikteliğin toplumsal onay ve gözetim altında olduğunu göstermektedir. E sütunu yukarıdan aşağıya üç tanrısal figürü simgelemektedir. Sakallı olarak ifade edilen erkek tanrıça, kanatlı olarak ifade edilen kadın tanrıça ve en altta yine sağ omuzunda güğüm/testi olan bir kadın tanrıça. Evlilik ve kurulan ocak bu tanrı ve tanrıçaların gözetimi altındadır. 3 ve 4 soldan sağa alt ve üst figür silsilesi çocuk sahibi olma ve onlara ilgilenmeyi resmetmektedir, figür D kadın ve erkek, arkasında aile büyüğü, ortalarında anne kucağındaki çocuğu resmetmektedir. Tablet aile kurmanın, ocak tüttürmenin ve çocuk yetiştirmenin Hititlerde nasıl önemli bir kültür ögesi olduğunun açık bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.