Arca Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın ve 2. Başkan Baran Korkmazoğlu tarafından Kemalhan Balçık’a teşekkür plaketi verildi.

Kem Yapım firması sahibi Çorum FK’nın son dönemdeki en önemli sponsonlarından Savaş Balçık’ın oğlu Kemalhan Balçık, Çorum’da bir filmin çekimi ile şehrin tanıımına yaptığı katkının ardından sanatcı Haluk Levent’e Çorumspor için yaptırdığı besteler ile bu sezonki hedefe giden yolda taraftara büyük coşku yaşattı. Kemalhan Balcık ayrıca bu akşam Kadeş Meydanında düzenlenecek Zara ve Haluk Levent Konserinide bizzat organize etti.

Çorum FK Başkanları Oğuzhan Yalçın ve Baran Korkmazoğlu Amedspor maçını izlemek üzere Çorum’a gelen Kemalhan Korkmazoğlu’na Çorum’a ve Çorum FK’ya verdiği destekler ve katkılar nedeni ile teşekkür plaketi verdiler.