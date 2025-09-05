Geçtiğimiz haftalarda Nesine 3. Lig 2. Grup takımlarından Suvermez Kapadokyaspor'a Teknik Direktör olarak ilk imzasını atan Kenan Aşkan Ziraat Türkiye Kupası 1.Tur müsabakasında deplasmanda Karaman Futbol Kulübüne 90+4. dakikada yedikleri gol ile 2-1 mağlup olarak kupaya veda ettiler ve teknik direktörlük kariyerine mağlubiyetle başlamış oldu.

Antrenörlük kariyerinde Zonguldak Kömürspor, Çorum Belediyespor, Serik Belediyespor, Gaziantepspor, Diyarbekirspor ve son olarak Serkan Özbalta yönetimindeki Arca Çorum FK takımlarında yardımcı antrenör olarak görev yapan Kenan Aşkan ilk teknik direktörlük deneyimini SuvermezKapadokyaspor takımı ile başladı. Yeni Karaman Stadyumunda oynanan karşılaşmanın 7. dakikasında Habib'in attığı gol ile öne geçen Suvermez Kapadokyaspor 32. dakikada Arca Çorum FK'nın eski futbolcusu Sabrican Vural ve 90+4. Dakikada Sadi'nin golüne engel olamayınca Ziraat Türkiye Kupasına veda eden takım oldu. SuvermezKapadokyasporsezonun ilk haftasında Pazar günü kendi sahasında Malatya Yeşilyurtspor ile karşılaşacak.