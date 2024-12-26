Çorum Kent Konseyi Gençlik Meclisi, “Etkili LinkedIn Kullanımı” eğitimi düzenleyecek.

Gençlerin profesyonel kariyerlerine yönelik adım atmalarına katkı sağlayacak en güçlü platformlardan biri olan LinkedIn’i doğru ve etkili kullanmayı öğretmek için Çorum Kent Konseyi Gençlik Meclisi, 28 Aralık Cumartesi günü saat 15.00’da Turgut Özal Konferans Salonunda eğitim programı gerçekleştirecek.

Eğitimde, LinkedIn’in iş dünyasındaki rolü ve etkisi, profesyonel bir LinkedIn profilinin oluşturulması, ağ oluşturma ve etkili bağlantı yönetimi, içerik oluşturma ve paylaşım stratejileri hakkında bilgiler verilecek.

Eğitim, LinkedIn uzmanı Ahmet Bağış tarafından verilecek. (Haber Merkezi)