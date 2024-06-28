Çorum Kent Konseyi’nin Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Seçimlerde 8. Dönem Kent Konseyi başkanlığına oy birliğiyle Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat seçildi.

Kent Konseyi’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı, Çorum Belediye Konferans Salonu’nda yapıldı. Genel Kurula, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları, STK temsilcileri ve Kent Konseyi üyeleri katıldı. Genel Kurul’un Divan Başkanlığı’nı Kent Konseyi’nin önceki dönem başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan yaptı.

Genel Kurul’da açık oylama ile yapılan seçimlerde Kent Konseyi’nin 8. Dönem Başkanlığı’na oy birliğiyle Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat seçildi. Seçimlerde, 30 kişiden oluşan Çorum Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri şu isimlerden oluştu;

İsmail Yağbat, Mustafa Gökgöz, Fatih Turbay, Şahin Özcan, Zeynep Çenesiz Yarımca, Ahmet Kamil Benli, Neslihan Hüsülüoğulları, Mehmet Aşgın, Firdevs Yalçın, Hasan Kiraz, Lale Koldaş, Soner Buğdaylı, Hatice Kayadibi, Yusuf Canbolat, Necip Güler, Aziz Önal, Fikret Külcü, Ümit Patıroğlu, Ömer Şahinbaş, Yılmaz Kılcı, Hasan Belli, Dudu Sır, Gamze Güzel, Kadir Akçal, Arif Çınar, Hanefi Özdemir, Mehmet Bölükbaş, Metin Kaşar, Seydi Demiray.