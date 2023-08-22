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HARUN AKKAYA

Ahlatcı Çorum FK’nın sağ bek transferinde prensip anlaşmasına vardığı Beşiktaş’tan Kerem Kalafat bugün imzaya geliyor.

2001 Şişli doğumlu Kerem Kalafat Beşiktaş alt yapısında 2013 yılında başladığı futbol hayatında siyah beyaz kulübün alt yapısında beş yıl oynadıktan sonra 2018 yılında siyah beyazlı kulüple profesyonel imza attı.

Ardından sırasıyla Giresunspor, Uşakspor ve son olarakta geçen sezon Çaykur Rizespor’da kiralık olarak forma giyen Kerem Kalafat geçen sezon Rizespor’da 11 maçta forma giyerken 2021-22 sezonunda ise Uşakspor’da 17, Beşiktaş takımında ise üç maçta forma giydi. Kerem Kafalat milli takımın değişik kategorilerinde ise 26 kez milli formayı giydi.

Her konuda anlaşma sağlanan Kerem Kalafat’ın resmi evraklarını alarak bugün Çorum’a gelerek kırmızı siyahlı takımla sözleşme imzalaması bekleniyor.

Kalafat’ın fiziksel olarak maç oynayabilecek durumda olduğu ve lisansının çıkması halinde cumartesi günü oynanacak Göztepe maçında forma giyebileceği öğrenildi.