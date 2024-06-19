Spor gazetecisi Nazım Türknas'ın haberine göre Tümosan Konyaspor, Çorum FK'nın başarılı sağ beki Kerem’in peşinde.
Ahmet Oğuz'un takımdan ayrılmasının ardından sağ bek arayışlarını hızlandıran Konyaspor, Çorum FK’nın başarılı sağ bek oyuncusu Kerem Kalafat’ın transferi için oyuncu ve kulüple görüşmelere başladığı öğrenildi.
BEŞİKTAŞ'IN ALTYAPISINDAN YETİŞTİ
Altyapısı Beşiktaş’ta olan 23 yaşındaki oyuncu bu sezon 1.Ligde 28 maçta kırmızı-siyahlı formayı terletmişti.
Görüşmelerin bayram sonrası netleşmesi bekleniyor.
Editör: Fatih Battar