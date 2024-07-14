Diyanet Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dikkatleri üzerine çekti.

Diyanet Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, kendine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yerel ve genel seçim öncesinde STK yollarını otoban gibi kullanan; Seçimden sonra selam vermeyen, mağdurun yanında durmayan, istişareye kapalı kibir abidesi siyasi figüranları yazdık bir yana…” ifadelerini kullandı.

Çok sayıda beğeni ve yorum alan Şanal’ın bu ifadeleri neden kullandığı ise merak konusu oldu.