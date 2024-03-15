Kıbrıs’ta yaşayan Çorumlu genç girişimci işadamı Mustafa Şaşmaz, kurduğu tur şirketi Kıbrıs’ın en gözde firmalarından biri haline geldi.

20 yıl önce Çorum’dan Kıbrıs’a yerleşen ve Kıbrıs’ta gelen turistlerin konaklayacağı otellere ulaşımında yaşanan sıkıntılardan yola çıkan Şaşmaz, Kıbrıs’a seyahat edenlerin 1 numaralı tercihi oldu.

2002-2003 yılları arasında gazetemizde de çalışan Mustafa Şaşmaz, Ercan Havaalanından Lefkoşa, Girne, Magosa ve Bafra Bölgesinde bulunan otellere tur hizmeti vermeye başladı.

Sahibi olduğu Kıbrıs Elit Transfer firması ile hizmetini Kıbrıs’ta sürdüren Şaşmaz; firma hakkında bilgiler verdi.

Misafirlerinin www.kıbrıselittransfer.com.tr internet sitesinden rezervasyon yaptırabileceklerini belirten Şaşmaz; Kuzey Kıbrıs' ta 20 yıllık tecrübemizle güven-hijyen-konfor ve %100 müşteri memnuniyeti prensiplerimizden ödün vermeden havalimanı transferinde yepyeni bir anlayışla ve dinamik ekibimizle misafirlerimize hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz. Kuzey Kıbrıs' ta özel transfer olgusunu rahat, konforlu uzun ve kısa yolculuklarınızda sunma arzusuyla, transferden daha fazlasını vermeye ve yaşatmaya kendimize söz vererek sınırsız zaman ve hizmetle tüm yolcularımızın yanınızdayız, dedi.

Şaşmaz; Kuzey Kıbrıs Elit Transfer, Kıbrıs seyahatlerinizde havalimanından kalacağınız otele, konaklayacağınız yere, otelden havalimanına veya gitmek istediğiniz farklı bir noktadan başka bir noktaya en hızlı, en güvenli, en huzurlu ve en uygun maliyetle transfer taleplerinizi gerçekleştirmeniz amacı ile sizlere en iyi hizmeti vermeyi amaç edinen bir firma olarak faaliyet göstermektedir. Kuzey Kıbrıs Elit Transfer hizmetleri ile havaalanından çıkış anınıza hiç beklemeden başka bir yolcuya bağımlı kalmadan yalnızca size tahsis edilmiş araç ile vakit kaybı yaşamadan varacağınız noktaya ulaşma lüksünü ve rahatlığını yaşatıyor, dedi.

ÇORUMLULARI KIBRIS’A DAVET ETTİ

Şaşmaz ayrıca Lefkoşa Merkez ve Otelleri, Girne Merkez ve Otelleri, Magosa Merkez ve Otelleri, Bafra Bölgesi ve Otelleri servis hizmetinin yanı sıra kişiye özel tüm Kıbrıs’ı kapsayan gezi turları hizmeti de verildiğini söyleyerek Ramazan Bayramı tatilini yavru vatan Kıbrıs’ta geçirmek isteyen tüm Çorumlu hemşehrilerimizi Kıbrıs Elit Transfer konforuna beklediklerini söyledi. Şaşmaz; 7/24 bizimle iletişime geçebilir istediğiniz bilgileri detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz diyerek sözlerini tamamladı.