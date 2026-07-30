Çorum Belediyesi Mehter Takımı, Çorum’un kardeş şehir belediyesi olan Beyarmudu Belediyesi tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Beyarmudu Halk Dansları Festivali’nde sahne aldı.

Farklı ülkelerden halk dansları ekiplerini ve kültürel değerleri bir araya getiren festival, renkli görüntülere sahne olurken, Çorum Belediyesi Mehter Takımı da etkinliğe ayrı bir renk kattı.

Festival kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşlerinde yer alan mehteran ekibi, seslendirdiği marşlar ve sergilediği performansla vatandaşların beğenisini kazandı. İlgiyle takip edilen gösteriler, festivalin en çok beğeni toplayan etkinlikleri arasında yer aldı.

Festival açılışında konuşan Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, kardeş şehir Çorum'un festivale verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin güzide şehirlerinden Çorum'un kardeş belediyesi olarak bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmaması bizler için büyük bir mutluluktur. Çorum Belediyesi, her zaman olduğu gibi yine yanımızda oldu, festivalimize katılarak bizlere güç verdi. Belediye Başkanımız Sayın Dr. Halil İbrahim Aşgın'a ve Çorum Belediyesi Mehter Takımı'na teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Festivale ilişkin değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, kardeş şehir Beyarmudu ile sürdürülen ilişkilerin sadece bir işbirliği protokolüyle sınırlı olmadığını, kültür ve sanat alanındaki ortak çalışmalarla da her geçen gün daha da güçlendiğini belirtti.

Uluslararası Beyarmudu Halk Dansları Festivali'nde Çorum Belediyesi Mehter Takımı'nın Çorum’u başarıyla temsil ettiğini ifade eden Başkan Aşgın, "Kardeş şehir anlayışını yalnızca protokol düzeyinde değil, kültürel ve sosyal bağlarla da güçlendirmeyi önemsiyoruz. Mehter Takımımızın Beyarmudu'nda gördüğü ilgi, ortak tarihimizin ve ortak değerlerimizin en güzel yansımalarından biridir. Bu önemli organizasyona ev sahipliği yapan Beyarmudu Belediye başkanı değerli dostumuz Bülent Bebek’e teşekkür ediyor, kardeşlik bağlarımızın bundan sonra da aynı samimiyetle güçlenerek devam edeceğine inanıyorum." dedi.