AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı ve AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay, doğal gaz patlamasının yaşandığı bölgedeki esnafı ziyaret etti.

Esnaflara ve evi zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Milletvekili Ahlatcı ve Murat Günay, patlamadan etkilenen kimsenin mağdur olmayacağını söylediler.

Evinin yıkılışını izleyen vatandaşı teselli eden Milletvekili Yusuf Ahlatcı, "Bir tane vatandaşımız mağdur olmayacak. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Tüm ihtiyaçlar herşey karşılanacak. Kimse mağdur olmayacak. Milletvekilimiz, Valimiz, Belediye Başkanımız, İl Başkanımız ile yetkililerle görüştük. Patlamaya ilişkin yaşananları anlattık. Vatandaşlarımız mağdur olmaması için gereken yapılacak. İçiniz müsterih olsun” dedi. (Haber Merkezi)