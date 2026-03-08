İlahiyatçı, tefsir profesörü ve akademisyen Mehmet Okuyan, Ramazan Sohbetleri’nin konuşmacı konuğu olarak Çorum'a geldi.
Ramazan Sohbeti programı Deneyim Koleji'nin organizasyonunda önceki akşam Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi.
Programa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Deneyim Koleji Kurucusu Mustafa Şimşek ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Sohbetinde Kur'an, ahlak ve toplumsal dayanışma konularında önemli değerlendirmelerde bulunan Okuyan, Ramazan ayının manevi iklimine dikkat çekerek birlik ve beraberlik mesajları verdi.
Program sonunda Mustafa Şimşek, Mehmet Okuyan’a çiçek verdi.
