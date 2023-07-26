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Kira anlaşmazlıklarında 1 Eylül'den itibaren yeni dönem başlayacak.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Kiracı veya kiralayanın kira bedeli veya tahliye ile ilgili dava açmadan önce arabulucuya başvurması zorunlu olacak.'' şeklinde açıklama yaptı. Buna göre, yıllık kira artışı ise yüzde 25'i geçemeyecek.

Adalet Bakanlığı'nın kira anlaşmazlıklarına ilişkin yeni çalışması 1 Eylül'den itibaren hayata geçiyor. Artık kira davalarında zorunlu arabuluculuk geçerli olacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kira uyuşmazlıklarının mahkemeye intikal etmeden arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşması, tarafların daha az masrafla ve daha hızlı ve barışçıl bir yöntemle uzlaşmalarını sağlayacak, bu durumda mahkemelerin iş yükü de azalmış olacak" diye konuştu.

1 EYLÜL'DE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Bakan Tunç, kira uyuşmazlıklarında 1 Eylül'de başlayacak zorunlu arabuluculuk dönemine dair şunları söyledi:

"Kiracı veya kiralayanın kira bedeli veya tahliye ile ilgili dava açmadan önce arabulucuya başvurması zorunlu olacak. İş hukukundan doğan davalar, ticari davalar, tüketici davalarında uygulanan zorunlu arabuluculuk kapsamına 1 Eylül itibarıyla kira davalarının yanı sıra kat mülkiyetinden doğan davalar, komşuluk hukukundan doğan davalar, ortaklığın giderilmesine ilişkin davalar da alınıyor. Kira uyuşmazlıklarının mahkemeye intikal etmeden arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşması, tarafların daha az masrafla ve daha hızlı ve barışçıl bir yöntemle uzlaşmalarını sağlayacak, bu durumda mahkemelerin iş yükü de azalmış olacak."

YILLIK KİRA ARTIŞI YÜZDE 25'İ GEÇEMEYECEK

Bakan Tunç: "Konut kira sözleşmelerinde 1 Temmuz 2024 tarihine kadar yıllık kira artışı yüzde 25'i geçemeyecek." ifadesini kullandı. (Haber Merkezi)