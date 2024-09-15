Ticaret Bakanlığı'nın emlak ilanlarında yaşanan sorunlar sonrası hazırladığı ‘Doğrulanmış İlan Düzenlemesi bugün hayata geçiyor. Yetki belgesi olmayan emlakçılar ilan girişi yapamayacak. Bireysel ilanlarda yetki belgesi gerekmeyecek. Bu sisteme geçiş için belirlenen takvim açıklandı.

İnternet ilan sitelerinde özellikle emlak ve otomotiv sektöründe sıkıntılı ilanlarla dolandırıcılık mağduriyetlerinin yaşanmasının yanı sıra fiyatların da önlenemez artışları yaşanmıştı. Yetkili kişilerin ilan düzenlemesiyle ev sahipleri ve emlakçıları ilgilendiren düzenlemeler yapıldı. Artık yetki belgesi olmayan emlakçı internet portalında ev satamayacak. Şu ana kadar 70 bin emlakçı yetki belgesini alırken, 20 bin emlak ofisi de yetki için başvurdu.

YILBAŞINDAN İTİBAREN EMLAK İLANLARINDA ZORUNLU

Bakanlıkça kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), bugün devreye alındı. Yılbaşından itibaren zorunlu olarak emlak ticaretinde uygulanacak.

Bireysel ilanlarda taşınmaz sahibi, bu kişinin birinci ve ikinci derece hısımları (çocukları, kardeşleri, torunları, dede, babaanne, anneanne) veya eşi tarafından verilebilecek. Taşınmaz sahibi isterse yetkilendirilmiş emlak firmalarına devredebilecek.

Sistemle taşınmaz sahibi, emlak işletmesini e-Devlet'te oluşturulan ekrandan yetkilendirecek, bu ekrandan ilana konu taşınmazı, yetki vermek istediği emlak işletmesini ve süresini belirleyerek işlemini tamamlayabilecek.