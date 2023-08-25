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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gazete ve televizyonların Ankara Temsilcileri ve haber müdürleriyle bir araya geldi.

Bakan Uraloğlu, önce 2002-2023 yılları arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca gerçekleştirilen yatırımlarla ilgili bilgi verdi, ardından 2023-2028 yılları arasında hayata geçirilecek proje ve yatırımlar ile 2053 yılı ulaştırma ve altyapıda ortaya konan hedef ve projeleri açıklayarak, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bakan Uraloğlu, toplantıda demiryolu yatırımları ile ilgili yaptığı açıklamada, Kırıkkale ile Çorum arası demir yolu projesini 2028'e kadar bitirilmesini planladıklarını söyledi.

Demir yollarına ağırlık vereceklerinin altını çizen Bakan Uraloğlu, "2022'de 2 bin 505 olan sinyalli hat uzunluğumuzu 8 bin 046 kilometreye çıkardık. Şu andaki demiryolu uzunluğunun da yaklaşık 13 bin 900 kilometre olduğunu da bu vesileyle ifade edeyim. 2 bin 122 kilometre olan elektrikli hat uzunluğunu 7 bin 142 kilometreye yükselttik. 181 kilometre olan demiryolu tünel uzunluğunu 373 kilometreye yükselttik. Yüksek hızlı tren ile taşınan toplam yolcu sayısı 76,2 milyona ulaştı” dedi.

Tamamlanan 395,2 kilometre kent içi hat olduğuna işaret eden Uraloğlu, 102 kilometresinin devam ettiğini ve bunların İstanbul, İzmir ve Ankara olduğunu söyledi. Uraloğlu, İstanbul'da 340 kilometre kent içi raylı sistem olduğunu ve bunun 127,5 kilometresinin Bakanlık tarafından yapıldığını aktardı.

Bursa Hızlı Tren Hattı'nı 2026'da bitireceklerini belirten Uraloğlu, “Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hattımızı 2027'de bitireceğiz. Biz Kapıkule'den girdiğimizde artık Gaziantep'ten hızlı trenle çıkmış olacağız. Ankara'nın İzmir'e bağlantısını sağlayacak yüksek hızlı treni 2028'de bitirmeyi hedefliyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden de geçecek olan ve Uzakdoğu'yu Londra'ya ikinci defa bağlayacak olan demir yolu hattımızı yine planlıyoruz. Karadeniz'e ulaşacak demir yolu hattımızın ilk etapta Kırıkkale ile Çorum arasının 2028'e kadar bitirilmesini planlıyoruz. Ankara-İstanbul arasında süper hızlı tren projemizi bitirdik. Bunun fizibilitelerini yapıyoruz. Ankara ile İstanbul arasını iki durakla yaklaşık 80 dakikada kat etmiş olacağız. Bunu da 2028 için iddialı olabilir ama bunu da inşallah ihalesini yapıp bunun da yapım çalışmalarına başlayacağız." dedi.