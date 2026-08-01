Kargı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerince, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik kontrol işlemleri devam ediyor.
Gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin genel temizliği, ürünlerin uygun şartlarda saklanması, son tüketim tarihleri, etiket bilgileri, çalışanların kişisel temizliği ve kullanılan araç gereçlerin uygunluğu titizlikle incelendi.
Ayrıca gıdaların hazırlanması, depolanması ve tüketiciye sunulması sırasında gerekli kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edilerek işletme yetkililerine bilgilendirmelerde bulunuldu.
Muhabir: Atila Çiğdem