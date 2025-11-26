Arca Çorum FK Başkanı Baran Korkmazoğlu, hedeflerinin kısa vadede Süper Lig orta vadede Anadolu Yıldızları Akademisini kurmak uzun vadede ise Çorum FK’ya Avrupa kupalarına taşımak olduğunu söyledi.

Baran Korkmazoğlu takımın yeni Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu imza töreninde yaptığı konuşmada sezon başından buyana takımda görev yapan Teknik Direktörler Tahsin Tam ve Çağdaş Çavuş’a hizmetleri için teşekkür etti. Korkmazoğlu, bu ligin tecrübeli isimlerinden birisi olduğunu ve dört şampiyonluk kazandığını belirterek ‘“Hüseyin hocamız, başarılarıyla kendini kanıtlamış bir isim. Bugün burada onun 5. şampiyonluğu için bir aradayız. Arca Çorum’un Anadolu’da yükselen yıldız olduğunu herkese göstereceğiz” dedi. Korkmazoğlu, kulübün yapısına da dikkat çekerek yönetim, teknik heyet, personel ve futbolcuların aynı hedef doğrultusunda kenetlendiğini vurguladı.

Kulübün kısa, orta ve uzun vadeli planlarından da söz eden Başkan, altyapıdan tesisleşmeye, sportif başarıdan sürdürülebilir yapıya kadar tüm süreçleri kararlılıkla yönettiklerini ifade etti. Hüseyin Eroğlu’nun modern futbol anlayışıyla bu hedeflere büyük katkı sağlayacağına inandıklarını belirten Korkmazoğlu şunları söyledi:

“Arca Çorum FK olarak şampiyonluğa odaklanmış bir camiayız. Hüseyin hocamızın burada sadece bir teknik direktör değil, aynı zamanda vizyon ortağı olmasını istiyoruz. Ona modern, güçlü ve donanımlı bir tesis sunuyoruz. Bu tesislerde yetişen sporcularla Avrupa’ya uzanan bir yol inşa etmeyi hedefliyoruz. ”Başkan, taraftarlara da çağrıda bulunarak birlik mesajı verdi: “Bu şehir, bu takım çok daha fazlasını hak ediyor. Hep birlikte başaracağız. ”Hüseyin Eroğlu’nun imza töreni sonrası takımın yeni döneme hızla başlayacağı öğrenildi. Arca Çorum FK’da artık yeni bir sayfa açıldı.