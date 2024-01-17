Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın bugüne kadar kimseden tek kuruş karşılıklık para istemediğini tek hedefinin ise sezon sonunda bu takımı borçsuz olarak tamamlamak olduğunu belirterek ‘Yeni sezonda 1. ligde mücadele eden bir takım olmamız halinde 2. ligde şampiyon olmuş gibi mutlu olacağım’ dedi.

Başkan Yalçın pazartesi akşamı yayınlanan programa canlı telefon bağlantısı yaparak gelen yorumlara ve sorulara içtenlikle cevap verdi. Yalçın, herkesin bir şeyi merak ettiğini ancak bu aşamada takımın önüne geçmemek adına 1,5 yıldır basın toplantısı yapmadığını belirterek ‘Burda asıl olan Çorumspor’dur. Oğuzhan Yalçın da gelip geçer, teknik adamlarda gelip geçer futbolcular da öyle. O yüzden bizim şahıslara değil kulübe sahip çıkmamız ve destek vermemiz gerekiyor’ dedi.

Başkan Yalçın kulüp hisselerinin devri konusunda yapılan spekülasyonlara karşın yaptığı açıklamada ‘Murat Yıldırım açıklamasında söylediği gibi ailevi sebeplerinden dolayı ayrılacağını söylemişti. Sezon başında bırakacaktı ancak bunu erteledik. Eşi Hollanda'ya dönmesini istedi. Bunun içinde bu devir işlemi gerçekleşti.

‘Şirketleşme Meclis kararı’

Çorum Belediyespor'dan alınıp şirketleşmesinde benim katkım yok ben o zaman futbol oynuyordum. Futbol kulüplerinin şirketleşmesi için Meclisten karar çıktı. Biz Geçen yl kulüp kapanmasın diye biz elimizi taşın altına koyduk ve kapanmasın diye aldık kulübe zarar gelmesin diye aldık ve bu günlere geldik.

‘Dernek olsaydık bu borçları kim ödeyecekti’

Dernek olsaydık bu borçları kim ödeyecekti. Borçlandıran gittiği için Çorumspor bugün nerde. Bu kadar borçlandırdıkları Çorumspor bugün nerde. Şirket olduğu için bugün herkes sorumluluk sahibi oldu. Fatih Özcan kulübü şirketleştirdi para harcadı ve zamanı geldi hisseleri Murat ve bana devretti ayrıldı. Şirket diyenler bugün kendi şirketlerini bırakabiliyor mu.

‘Takıma zarar gelmemesi için konuşmuyorum’

Hissenin kimde olduğunun ne önemi veya kime zarar veriyor. Şu anda konuşmamız gereken 1. ligde ve Süper Lige çıkmak için 5 puan geride mi yoksa hisselerin Oğuzhan Yalçın'ın üzerinde olması mı. 2004-2024 dokuz sene futbolcu beş sene yönetici olarak bu kulübe hizmet vermiş birisiyim, İki gün önce bir siyasetçiden telefon aldım. Ben hiç bir şey konuşmuyorsam takıma zarar gelmemesi için konuşmuyorum.

‘Alt yapılarda futbolcu değil dedikodu yetişiyor

Alt yapıda futbolcu yetişmiyor dedikodu yetişiyor. Bu takıma alt yapı yapmak suç mu. Biz Çorumspor'a mı yapıyoruz. Ben Çorumluyum Mavral sokaklıyım, Artık biraz delikanlı olacak. Ben susuyorum takıma zarar vermemek adına. İzleyenler şunu iyi bilsin kimse küçük hesaplar peşinde koşmasın.

‘Bugüne kadar ödenen paraları kim verdi’

Dernek olamıyorsun zaten geri dönüş yok. Mecburiyetten girdim takım sıkıntı çekmesin diye girdik. Bugüne kadar ödenen paraları kim verdi. Kim kimin parasını konuşuyor. Kimden karşılıksız para istemişim. Ahlatcı Holding dışında hiç bir Çorum firmasından tek kuruş para almadık.

‘Herkes gider Çorumspor kalır’

Bir masörün yazdığı mesaj ne kadar bu kadar sorun oluyor. üç sene önce almışız aileye katmışız bugün ayrılmışız. Allah yolunu açık etsin neden bu kadar merak ediliyor. Sinan Kurumuş konusu. Çorumspor'da kaç tane futbolcu oynamıştır herkes gider Çorumspor kalır. Oğuzhan Yalçın da gider önemli olan kurumsal bir kulüp olmaktır.

‘Çorumdaki tüm kulüpler bizim alt yapımız’

30 tane dışardan futbolcu getirdim ve kalacakları yerleri biz ayarladık. Kimse bize birini ben misafir edeyim dedi mi. Alt yapıdan futbolcu istemesem bunları niye yapayım. Oğuzhan Yalçın bir tane amatör takımı dışlıyor desinler. Futbolcu alırken hepsine para veriyorum. Kimseyi kimseden ayırt etmedim ve etmemde. Çorum FK’nın alt yapısında oynayan çocuklarla Çorumlu diğer kulüplerde oynayan futbolcular Çorumlu değil mi. Her amatör kulüpte oynayan futbolcular Çorumspor'un olsun istiyorum. Bunun konuşulması bile saçma. Bu konuda en son söz söylenecek kişi benim. Tüm amatör futbolculara geçen sezon bilet verdim. Hangi amatör takım benden bir şey istemişte ben vermemişim Ben Çorum milliyetçisiyim.

‘Yapılacak tesis tüm Çorumlu çocukların olacak’

Takımı rahat bıraksınlar, biz bize yeteriz. Gerçekten Çorumspor'u seven taraftarları var biz birlik beraberlik oldu. Kimse buraya para vermek zorunda değil. Bir alt yapı tesisi yapılacaksa bütün Çorum'un çocukları orda antrenman yapacak. Bir yerimiz vardı orası yıkıldı. Antrenmana giderken çocuklarımız zorlanıyor. 10 senedir bu memleket futbolcu çıkarmıyor ona bakalım, Kıskançlığı dedikoduyu bırakalım birlik olalım. Biz yapacaklarımızı memleket için yapalım. Ben işimi yapmak istiyorum.

‘Altı maçta beş galibiyet alınmış neden sorun çıkartılıyor’

1,5 yılda bir kez basın toplantısı düzenlemedim. Takımın önüne geçmek istemiyorum. Kulüp gidiyor niye basın toplantısı yapayım. Altı haftada beş galibiyet almışız işler yolunda neden sıkıntı çıkarılıyor anlamakta zorlanıyorum. Futbol oynamış kaptanlık yapmış bir oyuncunun herkese doğruyu söylediği için bir futbolcunun önce başkanı sonra sahibi olması zorlarına gittiği için kabullenmiyorlar.

‘Türkiye’de çoğu kulüp şirket ama bizdeki gibi bir yaklaşım hiç birinde yok’

Burası mecburiyetten şu anda benim üzerimde. Burası bizim Çorum'un. Yapmak istedikleri bir rol model olanların konuşturanların uygun olacaksa buna ben karar veririm. Çorumspor'u ne yaptıkları belli. Söylenen kelimeler benim zoruma gidiyor. Bu kulübün sahibi şu bu demek benim zoruma gidiyor. Türkiye'de bir çok kulüp bu durumda ama bizdeki gibi bir yaklaşık yok.

‘Beni tek arayanlar taraftarlar’

Beni bir tane arayan taraftarlar var, onlar mesaj yazıyor. Şehirden arayan soran başka kimse yok. Destek veren taraftarlardan allah razı olsun onları hiç bir zaman ayırt etmedim etmeyeceğim. Onlardan ricam bizi bölmeye çalışanlara fırsat vermesinler. Çünki bu kulüp hepimizin.

‘Bütçesini oluşturmadan transfer yapmam’

Benden transfer yapmam bekleniyor. Gelir gider bütçesini bozmamak için yapmıyorum. Bende biliyorum üç tane transfer yapınca farklı yere gidebileceğimizi. Ancak Çorumspor gibi olmamak için bundan çekiniyorum. İhtiyaç olduğunu düşünüyorum ancak önce bu bütçeyi oluşturmamız lazım.

Çorumspor uzun süre nasıl sağlıklı yaşayacaksa, uzun yıllar 1. ligde mücadele edecek olan bir kulüp olmasını istiyorum. Allahtan şirketleşme yapılmış bugün daha iyi noktadayız.

‘Abdulhamit futbolcu izliyor’

Bizimle bugüne kadar beraber olan arkadaşlar beraber yapalım diye birlikteydik. Abdulhamit şu anda İstanbul'da ve yurt dışında oyuncu izleyecek tamamen bana bağlı olarak çalışıyor, Hatta bugün bir oyuncu için aradı. Kendisi görevine devam ediyor,

Bazı teklifler geldi oyuncularla ilgili ancak % 80 alacağını ödediğim oyuncuya iyi bonservis verilmesi halinde kulübün menfaati doğrultusunda olursa değerlendiririz dedik ancak gelen teklifler bizi tatmin etmediği için teşekkür ettik.

Teknik direktörümüz bir iki transfer olursa faklı yerlere gideriz dedi. Bende şu anda imkan olmadığını olması halinde yapacağımızı söyledim oda bunu kabul etti. Kaynak oluşturduğumuz takdirde önümüzdeki günlerde yapacağız olmazsa da bu kadro ile yola devam edeceğiz.

Sezona başlarken hedefim bu ligde kalıcı olmaktı. İnşallah sezon sonunda bu noktada oluruz. Sezon sonunda 1. ligde mücadele edecek takım olmak 2. ligde şampiyon olmuşuz demektir’ dedi.