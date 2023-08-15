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Çorum'da çiftçilerin tarımsal alanları sulamaları için 6 yıl önce yapılan gölete halen su konulmadı.

Çorum Valiliği ve İl Özel İdaresi tarafından, 2017 yılında merkeze bağlı Eskiköy ve Eşençay köylerinde çiftçilik yapan vatandaşların kullanılması amacıyla yaklaşık 1.5 milyon lira harcanarak yapılan sulama göleti çürümeye terk edildi. Gölete su doldurulması için 2022 yılında 7 milyon TL ödenek ayrılmasına rağmen bu ödenek de kullanılmadı.

Gölete güvenerek arazilerine meyve ağaçları diken çiftçiler ise altı yıldır gölete su verilmediği için arazilerini taşıma su ile sulamak zorunda bırakıldı.

CHP Çorum İl Başkanı Ümit Er ile sulama göletine giden CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, köylüleri dinledi.

Girişimleri sonucu geçen yıl 7 milyon TL ödenek ayrıldığını fakat bu ödeneğin de kullanılmadığını kaydeden Milletvekili Tahtasız, “Bölgedeki çiftçilerimiz buradaki mebran havuzuna güvenerek çevreye ciddi anlamda kiraz ağaçları diktiler. Ciddi anlamda seracılık yatırımı yaptılar. Karadeniz bölgesinin sebzesini ve kirazını bu bölge karşılıyor. Bölgede gerçekten çok çalışkan köylülerimiz var. Ama maalesef diktikleri ağaçlar kurumak üzere. AK Parti iktidarını uyarıyoruz: Bu havuzu bugünkü koşullarda 30 milyon liraya ancak yapabilirsiniz. Kızılırmak akıyor, Çorumlu bakıyor sözü geçerli hale geldi. Lütfen buranın suyunu bir an önce bağlayın. Bu havuz çürümeye yüz tutmuş durumda. Buraya harcanan para heba olmasın” dedi.

AKP’nin Çorum’a ve Çorumlular’a verdiği sözleri tutmadığını ifade eden Tahtasız, şunları söyledi:

“Buradaki yollar da söz verilmesine rağmen yapılmadı. Bu havuz yapıldı ama suyla buluşturulmadı. Ödenek ayrılmasına rağmen ödenek kullanılmadı. Hükümete sesleniyoruz. Bu çalışkan köylülerimizi cezalandırmayın. Ağaçları kurutmayın. Kızılırmak akıyor, çiftçi bakıyor. Her seçim öncesi AK Partililer geliyor ve söz veriyor. Çorum’u sadece sözlerle kandırıyorlar.”

Göletin yapıldığı bölge olan Eskiköy’de çiftçilikle uğraşan Hüseyin Kılıç ise, “Benim bu bölgede 60 dönüme yakın kirazım, 60 dönüme yakın cevizim var. Ama maalesef kirazı 30 dönüme düşürdüm. Çünkü hemen hepsi kurudu. 6 yılı geçti. Biz de bu havuza güvenerek arazimize ağaç diktik. Havuzumuz boş duruyor. Havuz boş olduğu için tankerle barajdan su çekiyoruz. Bunun maliyeti bize çok büyük. Mazot 39 lirayı geçmiş. Dolayısıyla bunun altından kalkmak mümkün değil. Hükümetten bu havuzun bir an önce doldurulmasını bekliyoruz” şeklinde kaydetti.