Çorum FK'nın Trendyol 1.Lig'deki rakiplerinden Kocaelispor, Ankaragücü ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki Portekizli orta saha Pedrinho ile ön protokol imzalandığını açıkladı.

Körfez ekibi, Ankaragücü ile sözleşmesi sona eren ve ismi birçok takımla anılan Pedrinho ile ön protokol imzalandığını açıkladı.

32 yaşındaki Portekizli orta sahanın sağlık kontrollerinden geçmek ve 2 yıllık sözleşme imzalamak için 1 Temmuz'da Kocaeli'ye geleceği ifade edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Pedro Filipe Barbosa Moreira arasında ön protokol imzalanmıştır. Futbolcumuz, sağlık kontrollerinden geçmek ve akabinde 1 Temmuz 2024 tarihinde başlamak üzere 2 yıllık sözleşme imzalamak için şehrimize gelecektir. Hoş geldin Pedrinho!" ifadeleri kullanıldı.

Temmuz 2022'de Gil Vicente'den Ankaragücü'ne transfer olan tecrübeli orta saha oyuncusu, geçen sezon forma giydiği 39 maçta takımına 4 gol, 3 asistlik katkı sağladı.