Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ahlatcı Çorum FK pazar günü oynayacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarını dün yeni teknik direktörü Serkan Özbalta yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı. Cumartesi günü sahasında Keçiörengücü’ne 3-2 yenildikten sonra Teknik Direktör değişikliğine giden kırmızı siyahlı takımda anlaşma sağlanan Serkan Özbalta dün yeni takımı ile ilk antrenmanına çıktı.

Akşam saat 17’de tesis kondisyon salonunda yapılan hareketler ile başlayan antrenman daha sonra sahada devam etti. Antrenmana sakatlıkları devam eden Berkay Can ve Sadık Arda ile birlikte Keçiörengücü maçında sakatlanan Gökhan, Erkan ve Atakan Cangöz katılmadılar. Bu üç futbolcunun durumları bugün yapılacak testler sonucunda belli olacak. İki haftadır sakatlığı nedeni ile antrenmanlara çıkmayan Thomas ise dün takımla çalışmalara başladı.

Yeni Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki ilk antrenman öncesinde futbolcularla bir toplantı yapan tüm teknik heyet geniş bir değerlendirme yaparak tek tek futbolcuların görüşlerini aldılar.

Kırmızı Siyahlı takım Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenman ile sürdürecek.