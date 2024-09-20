Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Çorum FK hazırlıklarına başlayan Kocaelispor’u ziyaret etti.

Büyükakın’ı, Kocaelispor Yönetimi, teknik heyet ve futbolcular karşıladı. Kocaelispor’un maddi konularına değinen Büyüyükakın, “İçiniz rahat olsun. Biz buradayız. Sorunlarınızı her zaman çözdük, çözeceğiz.” dedi. Takıma güvence veren Büyükakın, “ Böyle şeyleri kafanıza takmayın. Önünüzdeki maçlara odaklanın. Kulaklarınızı böyle şeylere tıkayın.” dedi.

Takımın moralini yerine getiren ve güvence veren Başkan Büyükakın, yönetim ile de kısa sohbetin ardından tesislerden ayrıldı.