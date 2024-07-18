Çorum FK’nın Trendyol 1.Lig’deki rakiplerinden Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul, 2024 yılı bütçesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Durul, kulübün bu yılki bütçesinin 450 milyon TL (yaklaşık 13 milyon 600 bin dolar) olduğunu belirtti.

Durul, yeni sezonda teknik direktör Ertuğrul Sağlam'a tam yetki verileceğini ve tüm transfer süreçlerinin Sağlam tarafından yönetileceğini ifade etti.

Kocaelispor'un yeni yapılanma sürecinde, uzmanlara güvenerek kulübün insan sermayesine odaklanacaklarını vurguladı.