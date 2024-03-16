Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Kocaelispor’e ceza yağdırdı.

Evinde Tuzlaspor’a mağlup olduğu maçta yeşil beyazlı kulübe ve futbolculara görevlilere ağır ceza geldi.

Bu maçta kırmızı kart gören Davit Skhırtladze’ye 5 maç ve 19500 lira, Oğuz Ceylan’a ise 3 maç ve 19500 lira para cezası verildi.

Bu iki futbolcu aldıkları bu cezalar ile Ahlatcı Çorum FK maçında forma giyemeyecekler.

Aynı maçta Kocaelispor kulüp görevlisi Selçuk Kösemen’a hakeme yönelik saldırma, tükürme ve hakaret nedeni ile 15 maç soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası getirildi.

Yeşil beyazlı kulübün taraftarlarına altı bloğa bir maç bloke cezası ve saha olayları nedeni ile 56 bin lira para cezası verildi.

Adanaspor taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeni ile 56 bin lira, çirkin ve kötü tezahürat nedeni ile 40 bin lira bir bloktaki taraftarlara bir maç bloke kararı alındı.

Sakaryaspor’ada çirkin ve kötü tezahürattan 95 bin lira para cezası ve misafir tribün blokta yer alan tarafralara bir sonraki deplasman maçında bloke edilmesine karar verildi.