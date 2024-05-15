Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek Türkiye Şampiyonasında madalya kazanan Muay Thai ve Kick Boks sporcularını kutladı.

Gümüşhane’de yapılan Okullu Gençler Türkiye Muay Thai Şampiyonasında altın madalya kazanan Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencibi Muhammed Özten bronz madalya kazanan Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ceren Bolat ile Okullar arası Türkiye Kick Boks Şampiyonasında üçüncü olan Ömer Kömürcü İmam Hatip Ortaokulu öğrencibi Muhammet Toprak’ı makamında kabul ederek başarılarından dolayı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.