Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek Özel Sporcuları misafir etti.

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir, Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Can Fırat Şahin ile Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Ali Kurt ve Down Sendromlular Cirit Atmada Türkiye Şampiyonu ve milli takım sporcusu Enes Borucu, Özel Sporcular 100 metre ve 400 metrede Türkiye Şampiyonu Otizm Özel Sporcusu Pınar Kurt ile Otizmlilerde 100 metre ve 400 metrede Türkiye beşincisi olan Ahmet Baki Yılmaz ile birlikte Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek’i ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Ali Kurt sporcuların katıldığı şampiyonalar ve çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ise Özel Sporcuları kazandıkları başarıdan dolayı tebrik etti.

Kodek Milli Eğitim camiası olarak en özel çocukları misafir etmekten ve onların başarısından dolayı tebrik etmekten dolayı son derece mutlu olduğunu belirterek başarılarının devamını diledi.