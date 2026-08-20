Çorum Belediyesi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) dünyaya teşriflerinin yıl dönümü dolayısıyla Mevlid Kandili’ne özel program düzenliyor.

Programa konuşmacı olarak İlahiyatçı-Yazar ve televizyon programcısı Prof. Dr. Mustafa Karataş katılacak. Karataş, Mevlid Kandili’nin anlam ve önemine ilişkin sohbet gerçekleştirecek.

Programda ayrıca ilahi sanatçısı Hasan Dursun da sevilen ilahilerini seslendirecek.

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen Mevlid Kandili Özel Programı, 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 20.00’de Ulu Cami Yeni Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

Çorum Belediyesi, Mevlid Kandili Özel programına tüm Çorum halkını davet etti.