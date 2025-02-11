Ahlatcı Çorum FK ligin 24. hafta maçında bugün evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Kırmızı Siyahlı takım bugün saat 17’de Yeni Stadyumda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçını kazanarak geçen hafta kaybettiği puanları telafi etmek amacında.

Çorum FK önceki hafta evinde Bandırmaspor karşısında oynadığı futbol ve aldığı farklı galibiyet ile çıkıya geçmişti. Kırmızı Siyahlı takım hafta sonunda ise Sakaryaspor deplasmanında öne geçtiği ve etkili olduğu yarım saatlik bölümün ardından ortaya koyduğu futbol ile hem üç puanı kaybetti hemde Bandırma maçı ile kazandığı hava ve moralini.

Kırmızı Siyahlı takımda bugünki maçta Teknik Direktör Serkan Özbalta’nın üç dört isimde rotasyona gitmesi bekleniyor. Kırmızı Siyahlı takımda bu maçta en büyük risk ise takımın rehavete girmesi. Hiç bir maçın oynanmadan kazanılmayacağı gerçeğini unutmadan rakip önünde

Lige son anda katılan ve transfer yasağı nedeni ile kendi alt yapısından çıkan futbolcularla mücadele etmeye çalışan Yeni Malatyaspor oynadığı 23 maçtanda mağlubiyet ile ayrıldı ve on gol atmasına karşın 79 golü kalesinde gördü. Ligden düşmesi haftalar önce kesinleşen Yeni Malatyaspor ligde prejtij maçlarına çıkıyor.