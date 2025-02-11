Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, hiç bir saha hiçbir kulübün mülkiyeti olmadığını bu nedenle hiç bir kulübün maç oynayacağı seçme hakkı olmadığını saha yetersizliği nedeni ile mevcut şartlarda verdikleri sahada maçları oynamak zorunda olduğunu saha yetersizliği nedeni ile yapacakları fazla bir şey olmadığını söyledi.

Ayan konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada ‘Hepinizin bildiği üzere İlimizde kullanım hakkı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ait merkezde İtfaiye, Devane, Nazmi Avluca ve Mimar Sinan sahalarımız olmak üzere 4 adet Sentetik Yüzeyli çim sahamız bulunmaktadır. İlimizde oynanan Amatör müsabakalarda bu sahalar kullanılmaktadır. Melesef Kulüplerimizin antreman saatlerine yetmeyen bu sahalarımız resmi müsabaka oynatmak içinde yetersiz kalmaktadır. Zira Halen devam etmekte olan U15 Play-Off Ligi, U18 Ligi, 1. Amatör Küme Müsabakalarının yanı sıra İlimizde Organizasyonu Türkiye Futbol Federasyonuna ait U14, U15, U16 Gelişim Ligleri İle Birlikte U17 ve U18 Bölgesel Gelişim Ligi Müsabakalarıda bu sahalarda oynanmaktadır. Bunun Yanı sıra Bölgesel Amatör Lig, Önümüzdeki hafta başlayacak olan Kadınlar 3. Ligi Müsabakaları ile Mart ayında başlayacak olan İşitme Engelliler Futbol Müsabakalarıda bu saydığımız 4 sahada oynanacaktır. 20 Takımlı U13 Liginin de Önümüzdeki hafta başlayacağı düşünüldüğünde İlimizde haftada ortalama 20-25 Müsabaka Oynanacaktır.

Yukarıda söylediğimiz gibi Gelişim Ligleri, Bal Ligi, Kadınlar Ligi ve İşitme Engelliler Ligleri TFF nin organizasyonu olması nedeni ile sahalarını ve fikstürlerini TFF Belirlemektedir. Bu Müsakalar dışında kalan yerel liglerimizin fikstürlerini ve hangi müsabakanın nerde oynanacağınada Futbol İl Temsilcisi olarak ben karar vermekteyim.

Yerel Liglere Katılan Merkezdeki 23 Futbol Kulübümüze bu 4 saha maalesef resmi müsabaka oynamaya yetmemektedir. Hiçbir saha hiçbir kulübümüzün özel mülkiyeti değildir. Bu nedenle de ben şu sahada oynarım, ben bu sahada oynamam deme haklarıda yoktur. Sonuçta merkezde bulunan tüm takımlarımız Çorum Belediyesi Mücavir alanı içerisinde bulunan yukarıda adlarını saydığım sahalarda müsabakalarını oynamak zorundadırlar. Ne zaman Kulüplerimiz kurumsallaşır, kendi tesislerini yaparsa o zaman kendi sahasında oynama hakkına sahip olurlar.

Şimdiye kadar olduğu gibi kulüplerimizin makul taleplerini karşılayarak her zaman yanlarında olmaya çalıştım. Bundan sonrada makul ve mantıklı taleplerini karşılamak için elimden gelen gayreti göstereceğimden hiç kimsenin şüphesi olmasın. İsteklerinizin karşılanamaması durumunda ise sizlerden hoşgörü ve yardım beklemekteyim. Sizlerde takdir edersinizki 23 Kulübün ayrı, ayrı Saha tercihini karşılamam bu şartlarda mümkün değildir’ dedi.