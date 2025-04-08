Kırıkkale-Çorum yolunda kontrolden çıkan otomobilin takla atarak şarampole devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Çorum D200 karayolunun 55. kilometresindeki Büyükyağlı köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.B. (55) idaresindeki 06 DED 614 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole takla attı. Kazada araçta bulunan yolculardan M.K. (57), S.Ş. (52), E.Ş. (57) ve C.A. (53) yaralanırken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Trafik ekiplerince kaza alanında yapılan tahkikatın ardından araç, çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.