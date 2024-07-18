Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı konut satış rakamlarını açıkladı.

Çorum’da konut satışında haziranda bir önceki aya göre yüzde 6,23 azalma yaşandı.

Türkiye genelinde konut satışları haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,2 azalarak 79 bin 313 oldu.

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 13 bin 25 ile İstanbul, 6 bin 866 ile Ankara ve 4 bin 361 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 34 ile Ardahan, 40 ile Hakkari, 44 ile Tunceli ve Bayburt oldu.

Çorum’da ise mayısda 562 konut satılırken bu rakam haziranda 527’ye düştü.

Haziran’da Samsun’da 1449, Tokat’ta 507, Amasya’da ise 384 konut satıldı.