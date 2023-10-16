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Silmkent’te anahtar teslim töreninde konuşan AK Parti İl Başkanı Murat Günay, TOKİ konutlarının normalde 24 Aralık 2023 tarihinde teslim edilmesi taahhüt edildiğini ancak milletvekillerinin girişimleriyle anahtar teslimlerini öne çektiklerini belirterek;

“AK Parti hükümetine kadar TOKİ’nin varlığından kimsenin haberi yoktu. İsmi vardı ama sahada hiç yoktu. TOKİ AK Parti sahaya inerek binlerce konut yaptı. Allah devletimize zeval vermesin. 6 Şubat’ta büyük bir deprem yaşadık. TOKİ ve devlet kurumlarımızın tamamı deprem bölgesinde. TOKİ yetkililerimizden aldığımız bilgilere göre sizlerle 24 Aralık 2020 tarihinde satış sözleşmesi imzalandı. Bu sözleşmeye göre 36 ay sonra konutların teslim edileceği taahhüt edildi. Yani 24 Aralık 2023’te teslim edilmesi gereken konutları biz erken teslim ediyoruz.” dedi