Gayrimenkul sertifikaları yarın yapılacak tanıtım ardından satışa çıkacak. Proje dahilindeki konutlar paylara bölünecek ve küçük paralarla konut yatırımı yapılmış olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarın İstanbul’da konut piyasasında yeni bir dönemi başlatacak gayrimenkul sertifikası ile konut alımına imkan tanıyan projeyi duyuracak. Emlak Konut GYO ve TOKİ iş birliğiyle hayata geçecek proje, vatandaşlara küçük birikimlerle konut projesine ortak olma imkanı sunacak.



PROJE TOKİ VE EMLAK KONUT İŞ BİRLİĞİ İLE HAYATA GEÇECEK



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaşların güvenilir barınma imkanlarına ulaşması için yeni bir adımı daha hayata geçirecek. Sosyal devlet anlayışıyla, sosyal konutlar ve kentsel dönüşüm ile vatandaşın güvenli konuta erişimini kolaylaştırmaya çalışan Bakanlık, bu kez Emlak Konut GYO ve Toplu konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı ile yeni bir yatırım modelini hayata geçirecek.



KÜÇÜK BİRİKİMLERLE EV SAHİBİ OLMA İMKANI



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarın İstanbul’da düzenlenecek toplantıda gayrimenkul sertifikasıyla küçük birikimlerle konut alma imkanı sunan yeni projeyi tanıtacak. Bakan Kurum, yeni yatırım modeliyle konutun tamamını satın alma ya da bir bölümüne ortak olma imkanı sağlayacak projenin detaylarını açıklayacak.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NASIL İŞLEM GÖRECEK?



Gayrimenkul sertifikasını bankada ya da aracı kurumlarda yatırım hesabı olan herkes alabilecek. Küçük birikimlerin yatırıma dönüşmesini sağlayan gayrimenkul sertifikası kapsamında portföyde bulunan projedeki her dairenin piyasa değeri belirlenecek. Gayrimenkul sertifikasına sahip tüm dairelerin konumu, katı, şerefiyesi, büyüklüğü, oda sayısı gibi değişkenler fiyatlarda etkili olacak.



HER KONUT KÜÇÜK PAYLARA BÖLÜNECEK



Her konutun küçük paylara bölünmesiyle satışa çıkacak olan sertifikalarla birlikte peşinat, faiz, kredi, taksit gibi şartlar olmadan ev sahibi olmanın önü açılmış olacak.



EV ALMAYA PARASI YETMEYENLER DE ALABİLİYOR



Ev alacak kadar parası olmayan ancak parçalara bölünmüş sertifikayı alanlar konutun değer artışından da yararlanıyor ve piyasada hemen alım-satıma konu edebiliyor. Emlakçı, aylarca satış bekleme, tapu devri gibi birçok sorun ve masraftan da kurtulmuş oluyor.