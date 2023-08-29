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Çorum'un İskilip ilçesinde köprüden düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, ilçeye bağlı Elmalı köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Şükrü Kaya’ya ait inek araziden dönerken ayağının kayması neticesinde köprüden dereye düştü.

İneği kurtarmak için çalışan köy sakinleri, çabalarında başarılı olamayınca 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen İskilip Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ineği kurtarmak için çalışma başlattı. İnek, itfaiye ekipleri tarafından iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.