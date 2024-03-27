İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında Çorum’un Sungurlu ilçesine geldi.

Bu hafta sonu yapılacak yerel seçimlerde İYİ Partili Sungurlu Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Abdulkadir Şahiner’e destek vermek için Sungurlu’ya gelen Koray Aydın, esnaf ziyaretinde bulundu.

Aydın, beraberinde Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız, Sungurlu İlçe Başkanı Hakan Tekercioğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Bahri Sezen, Mükremin Dağaşan ve Sakine Sarıyüce, İl Genel ve Belediye Meclis Üyesi Adayları ve Kadın Kolları ile birlikte esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Koray Aydın, esnaf ziyaretlerinde Başkan Şahiner ile Sungurlu’nun kaderinin değiştiğini ve iki dönemdir Başkanlık görevini layıkıyla yaptığını söyledi.

Aydın, “Sizler başkanımızı bizden daha iyi biliyorsunuz, 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde desteğinizi bekliyoruz” diye konuştu.

“SUNGURLU İÇİN SAĞLAM ADIMLAR ATILDI”

Başkan Abdulkadir Şahiner’i makamında ziyaret eden Koray Aydın, “Sungurlu’nun bana göre Türk siyasetinde önemli bir yeri var. Burayla tarihsel olarak da geçmişimiz var. Onları insan kolay kolay unutamıyor. Burada dostlarımız, arkadaşlarımız var. Şahsen bir kendimizi onlarda ayrı görmüyoruz. Hala o bütünlüğü kalbimizde yaşayan insanlarız. Abdulkadir Şahiner’i yakından tanıyorum ve iyi bildiğim bir insan. 2 dönemde de buranın tarihini değiştirebilecek sağlam adımlar atıldı, başarılı oldu. Her şeyi en iyi şekilde yapabildi. Dolayısıyla milletin sevgisini kazandığını da görebiliyorum. Ufak bir rahatsızlığı oldu. O rahatsızlığı da dikkate alarak, bugün burada olmak, durumun ne olduğunu tespit etmek için şöyle bir analiz yapma imkanım oldu. Gezdiğim yerlerde şunu gördüm. Kendisine olan sevgi üst seviyede. Herkes yapılan şeyleri takdir ediyor ve bununla ilgili olarak güzel bir atmosferin oluştuğunu gördüm. Benim bugün ki değerlendirmelerime göre seçimi çok rahat kazanabileceğini düşünüyorum” dedi.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Başkan Şahiner de, “Koray Aydın benim abim. Bugün bana destek vermek için Sungurlu’ya geldi. Kendisine, şahsım ve ekibime vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.