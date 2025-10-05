'da görenleri dehşete düşüren bir trafik kazası meydana geldi. Otomobil metrelerce yüksekteki köprüden aşağı düşerek parçalandı.

KÖPRÜDEN ALT YOLA UÇTU

Sabit Mert Çakırer yönetimindeki 06 EA 2482 plakalı otomobil, Ankara-Samsun kara yolunda kontrolden çıkarak Mamak Köprüsü'nden alt yola düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye , polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ AĞIR YARALI

Hurdaya dönen aracın içinde sıkışıp kalan sürücü, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu çıkarıldı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan sürücü Çakırer, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: tgrthaber.com