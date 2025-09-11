Çorum’da 39 yaşındaki TIR şoförü aracında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çorum-Samsun Karayolu Elvançelebi Köprüsü yakınında bir akaryakıt istasyonunda park halindeki 58 RB 999 plakalı TIR'ın sürücüsünün uzun süre hareket etmediğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sivas doğumlu Sezer Şahin olduğu belirlenen sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından Şahin'in cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.