Çorum FK’da kara bulutlar dağılıyor.

Kırmızı Siyahlı kulübün sıkıntılı geçen bir aylık sürecinin ardından Başkan Oğuzhan Yalçın’ın yaptığı görüşmeler sonucunda sponsorluk konusunda belli bir mesafe aldığı öğrenildi.

Yeni sezon bütcesini oluşturmak için haftalardır yoğun bir çalışma içinde olan Başkan Oğuzhan Yalçın geçtiğimiz hafta içinde Çorum’da ve diğer illerde sponsorluk görüşmelerini devam ettirdi.

Başkan Yalçın’ın hafta sonu Çorum’da Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ile yeniden bir araya geldiği öğrenildi.

Bu görüşmede isim sponsorluğu ve göğüs sponsorluğu konusunda yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği ve yapılan görüşmeler sonunda resmi anlaşmanın bu hafta içinde atılması bekleniyor. Başkan Yalçın’ın bunun dışında farklı sponsorluk görüşmeleri için İstanbul ve Ankara’da da bir dizi görüşmeler yaptığı belirtildi.

Görüşmelerden umutlu ayrılan Başkan Oğuzhan Yalçın hafta sonunda Bolu’da kampta bulunan takımı ziyaret ettiği ve futbolcularla bir araya geldiği öğrenildi.

Çalışmaları izleyen ve teknik heyetten bilgi alan Başkan Yalçın dün öğlen saatlerinde kamptan ayrılarak görüşmelere devam etmek için Ankara’ya geçtiği öğrenildi.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Çorum FK’da teknik heyetin ihtiyaç duyduğu mevkiler için transferde yeniden bir hareket yaşandığı bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta başına kadar kırmızı siyahlı takımda yeni imzaların atılması bekleniyor.