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Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, İl Genel Meclisini ziyaret ederek Meclis Başkanı Mehmet Bektaş ve Meclis Üyeleri ile bir araya geldi.

Ziyarette konuşan Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, “Sayın Valimizi Meclisimizde ağırlamanın onurunu ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Şahsım ve tüm İl Genel Meclisi Üyeleri adına Sayın Valime tekrardan hoş geldiniz sefa geldiniz diyor, saygılar sunuyorum”dedi.

İl Genel Meclisi Üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, İl Özel İdarelerinin ruhunu, havasını, atmosferini ve samimiyetini çok iyi bildiğini belirten Vali Dağlı, İl Özel İdaresi olarak Meclis Üyeleri ile birlikte çok yakın bir çalışma sergileyeceklerini ifade etti.

Meclis üyelerinin köylerindeki, mahallelerindeki sorunlara hâkim olarak meclise geldiklerini, yapılması gereken konuları mecliste değerlendirerek karar aldıklarını kaydeden Vali Dağlı, Meclisin almış olduğu kararları güzel icraatlara dönüştürmek için çaba sarf edeceklerini söyledi.

Alınacak kararlarda öncelikleri belirmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Vali Dağlı, özellikle yolların sıcak asfalta dönüştürülmesi ve tarımsal sulamaya ağırlık verilmesi gerektiğinin altını çizerek, tarımsal, kültürel ve turizm anlamında yapılması gereken yatırımlar olduğunu da dile getirdi.

Bütün bu yatırımları gerçekleştirmek, kırsaldaki vatandaşları daha güzel ve kaliteli hizmetler sunabilmek için İl Genel Meclisi, İl Özel idaresi ve tüm kurumlarla uyum içerisinde çalışacaklarını vurgulayan Vali Dağlı, İl Genel Meclisi Üyelerine çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi.